Criança de 9 anos agredida por colega de turma no Curral das Freiras

Uma menina de nove anos foi alegadamente agredida por uma colega de turma durante uma aula de educação física na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Curral das Freiras.

Uma menina de 10 anos terá atirado uma bola à cara da colega, filha de venezuelanos, causando ferimentos no olho direito e danificando os óculos.

O incidente terá ocorrido esta terça-feira, 20 de Setembro, e de acordo com o pai luso-venezuelano resulta de um crescendo de ofensas, as quais descreve como sendo "xenofobia". Ronald Mendes revela que a colega de turma da sua filha diz "há vários dias para a menina voltar para o seu país" e já a havia atirado das escadas da escola na segunda-feira, situação que só foi descoberta após o incidente de ontem.

Ao DIÁRIO, o pai da vítima conta que foi contactado pela escola no dia de ontem para que fosse buscar a sua filha devido a "um acidente, mas nada de grave".

Filho de pai madeirense, Ronald acusa a Escola do Curral das Freiras de "negligência" e de "falta de supervisão", revelando que vai prestar uma denúncia contra a escola.

Isso não é normal acontecer numa escola. Vou prestar uma queixa contra a escola porque foi negligência. Ronald Mendes

O DIÁRIO tentou obter uma posição por parte da escola, mas sem sucesso. A secretaria da instituição de ensino indicou que o presidente do Conselho Executivo da Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das Freiras, Vítor Gomes, irá prestar declarações ainda hoje, após as devidas diligencias.