TáxisRam entrega donativo ao Centro de Acolhimento Aconchego

A Associação TáxisRam, que representa os profissionais do sector do táxi e de outros transportes terrestres na Região Autónoma da Madeira entregará, na próxima quinta-feira, 23 de Setembro, um donativo ao Centro de Acolhimento de Crianças Aconchego.

A instituição, localizada em água de Pena, no concelho de Machico, destina-se ao acolhimento temporário de crianças e jovens em situação de carência,

A TáxisRam será representada pelo seu presidente, Paulo Pereira, que fará a entrega, pelas 16h30, à presidente do Aconchego, Maria Martins, seguindo-se de uma pequena cerimónia com as crianças.