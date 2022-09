Primavera festejada com iguarias madeirenses em São Paulo

A Casa Ilha da Madeira de São Paulo, no Brasil, comemora, no próximo dia 9 de Outubro, a Festa da Primavera.

No evento, promovido pela comunidade imigrante, não faltarão comidas típicas do país e da Região, como caldo verde, espetada, bolo do caco, bolo de Mel, bolinho de Bacalhau e outros doces típicos.

Está também prevista a apresentação de vários grupos folclóricos adulto e infanto-juvenil.

A história da Casa Ilha da Madeira de São Paulo remonta a 17 de Outubro de 1967, quando um grupo de madeirenses, liderado por Jaime de Nóbrega e João da Cruz Nóbrega Correia, e alguns simpatizantes, reuniram-se na Rua Mauá, para organizar uma festa de Natal, através do grupo folclórico local.

Dois anos mais tarde, em Junho de 1969, um grupo de amigos na sua maioria da Madeira, voltou a juntar-se com o objectivo de fundar a Sociedade Amigos Ilha da Madeira, uma sociedade civil, cultural, beneficente e recreativa sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria para divulgação dos costumes das tradições, da cultura e do folclore madeirenses e para maior contacto social entre os imigrantes de São Paulo.