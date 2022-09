Pelo menos nove mortos no colapso de uma arquibancada em São Paulo

Pelo menos nove pessoas morreram e quase 30 ficaram feridas hoje quando parte de arquibancada de um edifício industrial desabou na cidade brasileira de Itapecerica da Serra, em São Paulo.

O incidente ocorreu quando a estrutura do anfiteatro no interior do edifício ruiu, numa altura em que as bancadas e o palco estavam cheios de trabalhadores durante um evento político, de acordo com os bombeiros.

As autoridades disseram que o número de mortos foi de nove pessoas, enquanto cerca de 30 ficaram feridas, incluindo o candidato regional ao Congresso Jones Donizette.

"Enquanto se despediam dos trabalhadores, parte da estrutura de betão partiu-se e deixou-os presos nos escombros", disse a campanha de Donizette, que sofreu ferimentos ligeiros.

Quatro membros da sua equipa foram levados para o hospital após terem sido resgatados.

Pelo menos 79 bombeiros continuam o trabalho de salvamento dentro do espaço, que pertence a uma empresa de contentores.