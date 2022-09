Governo vai aumentar diária de internamento para as instituições de saúde mental

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, anunciou hoje, no âmbito das V Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental, que o Governo Regional da Madeira vai aumentar a diária de internamento das instituições que lidam com a área da saúde mental.

Um aumento que já era reivindicado pelas respectivas instituições e que será tratado em consonância com as necessidades das mesmas, mas também de forma a "não criar falsas expectativas".

O aumento dos internamentos compulsivos, também devido ao consumo de substâncias psicoativas, é outra das preocupações do Executivo. O governante afirmou que estão criadas todas as estruturas para responder a este flagelo. Os problemas de saúde mental tiveram um aumento "assustador" durante a pandemia, forçando todas as instituições de saúde mental a uma resposta mais efectiva.