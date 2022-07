Campanha regional apela a um verão sem drogas em Santa Cruz

A Direção Regional da Saúde, através da UCAD - Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, está a realizar mais uma intervenção preventiva no contexto recreativo nocturno (festas, arraiais e festivais, entre outros), com o projecto '#Vibes4U No Drugs', na Festa Gastronómica de Santa Cruz.

Na iniciativa, que conta com a presença de Bruna Gouveia, sub-directora Regional da Saúde, pretende-se incutir uma metodologia da educação pelos pares, a qual consiste na difusão da mensagem preventiva junto dos jovens que frequentam as festas por parte de outros jovens voluntários (estudantes de Enfermagem e de Psicologia) que receberam formação para o efeito.

O projecto conta com a parceria com a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny, a Universidade da Madeira, a PSP e a Junta de Freguesia de Santa Cruz e insere-se na campanha "+ Verão ... Sem Drogas" da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, através da DRS, que teve início a 21 de Junho e termina a 23 de Setembro.