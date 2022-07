CDS vai à Feira do Gado elogiar o Governo Regional e lançar críticas à oposição

O CDS/PP-Madeira aproveitou a ida à Feira Agropecuária (Feira do Gado), no Porto Moniz, após dois anos de paragem causada pela pandemia, para se congratular pela renovação do espaço da feira, particularmente pela nova zona de investigação, na Estação Zootécnica.

O líder parlamentar, António Lopes da Fonseca, salientou que esta área de investigação será uma "mais-valia para os produtores, porque permitirá o apuramento das raças animais, o que poderá, no futuro, fazer com que a Região possa ter uma nova raça, a apelidada raça da terra, que irá, certamente, ser um incremento de valor acrescentado para os produtores".

Lopes da Fonseca entende que este evento é "a prova da pujança que a pecuária tem no sector primário, um sector crucial para a economia madeirense, que o CDS sempre esteve na linha da frente na sua defesa".

Contrariamente ao que é dito pelos partidos da oposição, o Governo Regional tem tido uma preocupação com o sector primário e a prova é que, recentemente, o secretário regional da tutela anunciou o reforço das verbas para a pecuária e para a agricultura, nomeadamente 330 mil euros para a pecuária e 3,1 milhões de euros para a agricultura e para o sector agroalimentar. António Lopes da Fonseca, líder parlamentar do CDS/PP-Madeira

"Este reforço de apoios vem refutar os argumentos da oposição, pois é irrefutável que há uma preocupação, por parte do Governo Regional, em apoiar o sector primário na Madeira", concluiu o deputado do CDS-PP Madeira.