Marítimo bate a equipa B (1-0) no fecho da segunda semana de trabalhos de pré-temporada

A segunda semana de trabalhos de pré-temporada no Marítimo, encerrou com um jogo de treino frente à equipa B, que se saldou com uma vitória por 1-0, golo anotado pelo jovem Bernardo Gomes, já bem perto do final do jogo, que constou de três partes de 30 minutos cada.

Vasco Seabra colocou inicialmente, neste jogo de treino, que foi desenvolvido à porta fechada no estádio de Machico, o seguinte onze: Miguel Silva; Clésio Baúque, Matheus Costa, Leo Andrade, Fábio China, João Afonso, Beltrame, Lucho Veja, Bruno Xadas, Joel Tagueu e André Vidigal.

O treinador verde-rubro foi depois colocando, no decorrer do treino, os restantes jogadores, nomeadamente Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Diogo Mendes, Vítor Costa, Miguel Sousa, André Teles, Pelágio, Rafael Brito, Francisco Gomes e Carlos Parente. Para os últimos minutos jogaram ainda Zainadine, Bernardo Gomes (o autor do único golo) e Leandro Cardoso

Do plantel às ordens de Vasco Seabra apenas não foi utilizado Edgar Costa que, contudo, fez já treino específico, recuperado que está do Covid.

O Marítimo regressa agora nesta segunda-feira ao treino, com uma sessão matinal agendada para Santo António, e que vai marcar o início da última semana de trabalhos de pré-temporada na Madeira, já que depois viaja para Lousada, onde vão os verde-rubros encetar a segunda fase de preparação para a temporada 2022/23, com a realização de alguns jogos de preparação.