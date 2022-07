Gesba desmente acusações do JPP e apresenta números oficiais

A Gesba, empresa responsável pela gestão do sector da banana da Madeira, veio hoje a público refutar as acusações do JPP, que apresentou, na sexta-feira, alegados relatórios de gestão que demonstravam a diminuição do valor pago pela banana.

"A Gesba vem por este meio desmentir categoricamente as falsas conclusões a que chegou o partido JPP sobre o preço e o rendimento pago ao produtor", afirma a empresa pública em comunicado de imprensa.

"O racional apresentado é completamente errado. O que se constata realmente, de acordo com os valores de 2005 e dos números da contabilidade dessa altura é o seguinte: os 60 centimos pagos na banana extra, já incluíam a ajuda comunitária, que era nesse ano de 32 cêntimos por kg de banana produzida, logo o esforço das cooperativas era de 28 cêntimos", explica a GESBA, refutando que o preço pago ao agricultor seja "no máximo 26,8 cêntimos por kilo de banana".

A empresa gestora do sector classifica, assim, as críticas expressas pro Rafael Nunes de "um completo absurdo", que revela, a seu ver, "a impreparação do JPP para a análise e estudo das questões ligadas a este sector".

Um partido que, além de uma postura de irresponsabilidade já conhecida, nem contas sabe fazer, revela-se incompetente e sem qualquer tipo de credibilidade.

A Gesba salienta também que "a quantidade de banana de segunda, quando a maioria da produção era deste tipo na altura (46,8%), que afundava dramaticamente o preço médio e o rendimento dos agricultores que era de 51 cêntimos contra os actuais cerca de 80 cêntimos, que representam um aumento de mais 50% no rendimento ao produtor".

É preciso também fazer lembrar e notar que hoje em dia os bagos de banana comercializados não têm qualquer comparação na questão dos resíduos. Antes da Gesba, grandes quantidades de banana iam para o lixo, o que significa dizer que se reduziu a quantidade de resíduos ao mínimo histórico", acrescenta.

A mesma comunicação da empresa divulga ainda as contas oficiais da GESBA, "devidamente auditadas e registadas".

Os números oficiais

Ano 2005*

Banana Extra : 0,60 euros

Banana 1ª: 0,51 euros

Banana 2 ª: 0,30 euros

*Valores de acordo com os números publicados e certificados de uma cooperativa da altura.

Quantidade comercializada: 7.260 toneladas

Valor médio pago ao agricultor : 0,51 euros Kg

Valor da ajuda comunitária: 0,32 euros

Ano 2008

Banana Extra : 0,64 euros

Banana 1ª : 0,55 euros

Banana 2ª : 0,44 euros

Valores Incluindo ajuda comunitária

Não existiam vendas de bagos

Ano 2009 ( 1. ano integral da GESBA)

Banana Extra : 0,67 euros

Banana 1ª : 0,58 euros

Banana 2 ª : 0,47 euros

Valores incluindo ajuda comunitária

Preço médio: 0,62 euros

Nota: A produção deste ano não chegou a atingir as 14.000 toneladas e a baixa quantidade de banana extra (27%) penalizava fortemente o rendimento do agricultor

Ano 2021

Banana Extra : 0,72 euros

Banana 1ª : 0,63 euros

Banana 2ª : 0,52 euros

Preço médio: Cerca de 0,80 euros (adicionando factores de produção e custos diversos como seguro de colheita, sacos, entre outros).

Nota: A produção deste ano atingiu as 20.215 toneladas, mais 45% face a 2009 e a qualidade da banana de categoria extra subiu mais 55% face a período homólogo.

Em relação à evolução nos preços resulta em mais de 25% face a 2009.