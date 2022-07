Mariana Mortágua alerta que Vistos Gold tornam "preços da habitação incomportáveis na Madeira"

A deputada e dirigente nacional do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua alertou, esta manhã, no Funchal, que "os preços da habitação estão a tornar-se incomportáveis para a maioria da população madeirense", um problema que associa à opção do Governo Regional de promover os Vistos Gold e o regime de residentes não habituais.

"No Funchal, por exemplo, o preço da habitação subiu 20% no último ano e está acima da média nacional. Há alguns factores que têm contribuído para isto, como os Vistos Gold. A partir do momento em que se fecharam os Vistos Gold em Lisboa, no Porto e no Algarve tem havido um desvio de Vistos Gold para a Madeira", descreveu a porta-voz bloquista numa acção no Mercado dos Lavradores, onde explicou que este regime de incentivos fiscais fomenta "habitações de luxo, que servem estrangeiros com capacidade de pagar mas que depois prejudicam as empresas querem aqui ter terrenos e poder produzir e as famílias que querem ter uma casa mas que não conseguem competir com esses preços".

Face a esta situação, Mariana Mortágua entende que "o regime dos Visto Gold devia ser eliminado", pois "não traz nada de bom às populações, à Madeira". Também acha que se deve repensar os planos de investimento e alocar mais verbas para a construção de habitação a preços acessíveis, pois, com a subida dos custos da construção, os apoios previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "não vão dar para mais de 10 por cento das necessidades de habitação identificadas na Madeira".

A dirigente lembrou que, na Região, há 83 mil pessoas em risco de pobreza e 5 mil pessoas inscritas para habitação social ou a custos controlados e "não há nenhum vislumbre de construção de habitação para quem precisa". "Em vez disso, os recursos estão a ser usados para construção de habitação de luxo, que é comprada por cidadãos estrangeiros, com uma capacidade e um rendimento que nenhum habitante da Madeira pode competir", concluiu.