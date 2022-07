Madeirense Ana Cristina Pereira agraciada com medalha de mérito da cidade do Porto

A jornalista e escritora madeirense, Ana Cristina Pereira, é hoje agraciada com a medalha de mérito da cidade do Porto.

Natural de São Vicente, vive na cidade invicta, onde trabalha jornalista do Público, desde 1999. Colaborou com o DIÁRIO como cronista entre 2010 e 2017.

Amo as montanhas da Madeira, mas também a cidade do Porto. Aqui assumi as rédeas. Aqui me fiz jornalista. Aqui conheci muitas das minhas pessoas. Aqui conheci o meu marido, Nathan Belois. Desde 99, tenho escrito muito sobre o país a partir do Porto. Não a partir do Porto “trendy”, “gourmet” ou “very typical” que os autarcas gostam de mostrar. Nem do Porto dos negócios, dos cargos, dos poderes. A partir das pessoas supostamente desimportantes, as que vivem nas traseiras da cidade, as das margens, as "de baixo", as diferentes.

Como jornalista, Ana Cristina Pereira tem especial interesse por temas de direitos humanos e exclusão social, pobreza, desigualdade, proteção de crianças e jovens, violência doméstica, migrações, reclusão e minorias. É também autora dos livros 'Meninos de Ninguém' (2009) e 'Viagens Brancas' (2011). Em 2016 estreou-se na escrita de teatro documental, com a peça 'Onde o Frio se Demora', coproduzida pela Narrativensaio e pela Casa das Artes de Famalicão.

A cerimónia de atribuição as medalhas de mérito decorre, esta manhã, na Casa do Roseiral, e está prevista a entrega de um total de 44 medalhas municipais, a diferentes entidades e instituições, com destaque para o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e a antiga ministra da Cultura Isabel Pires de Lima com a Medalha de Honra da Cidade.

Na proposta que apresentou em reunião do executivo municipal, o presidente da câmara, Rui Moreira, sublinhou que a atribuição das medalhas municipais visa distinguir pessoas ou entidades que se "notabilizaram pelos seus méritos ou feitos cívicos", mas também funcionários do município "pelo desempenho das suas funções".

As medalhas municipais dividem-se em três categorias: de Honra da Cidade; de Mérito; de Bons Serviços. Todas elas têm três graus (Ouro, Prata e Cobre), com exceção para a Medalha de Honra da Cidade, que é apenas atribuída no grau Ouro.