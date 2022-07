Projecto nómadas digitais com mais de 13 mil inscritos

O projecto nómadas digitais da StartUp Madeira, lançado no início do ano passado, já ultrapassou as 13 mil inscrições. Dado revelado pelo CEO da StartUp Madeira, Carlos Soares Lopes, durante a apresentação da incubadora de empresas por ocasião da visita do secretário de Estado da Economia, João Neves.

Até a data a Região acolheu nómadas de mais de 125 países, a maioria, mais de 1500, provenientes dos Estados Unidos da América, seguido do Brasil, com mais de 750 nómadas. Entre os europeus, o Reino Unido lidera com mais de 650 nómadas. No geral, o tempo de estadia média destes nómadas digitais,, cujas idades oscila entre os 18 e os 80 anos, é entre 1 a 3 meses.

Entre os projectos apresentados, destaque para a área do turismo, por envolver 50 startup's e 158 empreendedores de 25 países.

StartUp Madeira que tem também passado pelas escolas em programas de empreendedorismo, neste caso tendo já contactado com mais de 20 mil alunos.