Mais de 50 empresas na área digital com actividade a partir da Madeira

São já mais de 50 as empresas da área digital que desenvolvem a sua actividade a partir da Madeira, sendo este um sector em crescimento, conforme deu conta, esta manhã, Carlos Soares Lopes. Para o presidente executivo da Startup Madeira a Região tem de garantir "condições" para atrair não só mais empresas do ramo, mas também poder "atrair" e "reter" talento nesses domínios.

Empresas têm de se adequar ao “crescimento exponencial” Albuquerque entende estarem criadas as condições para a Madeira ser uma “centralidade tecnológica”

À margem do Roadshow Amazon Web Services, que decorreu esta manhã no Museu da Electricidade - Casa da Luz, o responsável pela Startup Madeira, entidade parceira nesta iniciativa, reforçou a importância de termos mais profissionais nas áreas das tecnologias da informação, apelando aos jovens, e sobretudo às mulheres, para que escolham cursos destas áreas, já que a procura por mão-de-obra especializada é grande, chegando mesmo a haver falta de profissionais.

Conforme deu conta, o evento que teve lugar esta terça-feira, no Funchal, serviu para dar a conhecer às empresas madeirenses interessadas as soluções “credíveis e robustas”, que ajudam na inovação e na segurança, disponibilizadas no mercado pela Amazon. Entre a panóplia de serviços, destaque para a cloud, a cibersegurança e a inteligência artificial.

Especialistas da Amazon debatem no Funchal digitalização dos negócios O Roadshow Amazon Web Services decorre esta manhã no Museu da Electricidade – Casa da Luz e conta com a colaboração da StarUp Madeira

Na ocasião, o presidente executivo da Startup Madeira reforçou a ideia de que a "ultraperiferia e a insularidade não têm razão de ser” nos dias de hoje, sobretudo na esfera da digitalização dos serviços, embora não tenha deixado de notar as limitações da Região no contexto globalizado.