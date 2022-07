FPF "entusiasmada" com o projecto do Carvalheiro

Foi com agrado que a Federação Portuguesa de Futebol, através do seu vice-presidente da Direção, Pedro Resendes – 'Pauleta', tomou conhecimento do projecto que o Clube de Futebol Carvalheiro pretende executar na modalidade neste período de retomada desportiva.

Um voto de confiança e incentivo para os desafios futuros! Em traços gerais foi este o balanço da reunião desta quarta-feira, na sede da federação Portuguesa de Futebol, na Cidade do Futebol, entre o vice-Presidente da FPF, Pedro Resendes – “Pauleta”, e o presidente da Direção do Carvalheiro, André Correia.

Aposta na formação

O presidente do Carvalheiro explanou ao dirigente federativo o projecto do clube para a modalidade e as démarches que a Direção tem realizado, desde que tomou posse, para que o Carvalheiro possa voltar a ser um clube formador, tal como já foi no passado recente, onde participou com todos os escalões nas competições organizadas pela Associação de Futebol da Madeira.

Apoio ao projecto e ciente das dificuldades

Por sua vez, o Vice-Presidente da Direção da FPF, “Pauleta”, mostrou-se agradado com as “ideias” e medidas apresentadas, incentivando o presidente do Carvalheiro a prosseguir na execução do projecto.

Profundo conhecedor do futebol – onde foi um praticante de nível Mundial -, o dirigente federativo reconheceu os desafios que são colocados aos clubes na actualidade, partilhando algumas ideias no sentido de poder contribuir para que o Carvalheiro possa superar alguns obstáculos.

Academia do Fintas entusiasmou

A Academia do Fintas, a desenvolver pelo Carvalheiro, foi um dos temas que despertou a atenção do vice-presidente da FPF. Trata-se de um projecto inovador que pretende que as crianças tenham acesso a um conjunto de modalidades, podendo, posteriormente, escolher a que mais se adequa à sua preferência e aptidão