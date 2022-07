'Banco de Ideias – a tua ideia conta!' com 5 mil euros para os projectos dos jovens

A Semana da Juventude - Câmara de Lobos, que decorre entre 29 de Agosto e 2 de Setembr, leva o município a lançar o desafio 'Banco de Ideias – a tua ideia conta!', uma iniciativa destinada aos jovens residentes do concelho.

Os jovens, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, podem envolver-se na comunidade de forma democrática, consciente, informada, responsável e construtiva, através desta iniciativa.

As propostas podem ser apresentadas individualmente ou em grupo constituído por 2 a 5 elementos, devem ser formalizadas através do preenchimento de um formulário , entre os dias 8 de Julho e 8 de Agosto, devendo as mesmas incidir, à semelhança das duas edições anteriores, sobre o tema geral - 'Como tornar a tua cidade mais sustentável e inclusiva?' - através de uma das vertentes dos seguintes subtemas: Urbanismo e acessibilidades, Ambiente, Inclusão Social, Economia e Turismo, Cultura e Festividades ou Agricultura e Mar.

Após os jovens apresentarem as ideias, nesta 3.ª edição do 'Banco de Ideias – a tua ideia conta!', segue-se, entre os dias 9 e 16 de Agosto, a análise e selecção da(s) melhor(es) ideia(s) por parte do júri, com uma dotação global até ao montante de 5 mil euros.

A apresentação das ideias, bem como o anúncio final do(s) vendedor(es) terá lugar nos Jardins do Ilhéu, a 31 de Agosto, a partir das 19 horas, seguindo-se de um concerto ao vivo, com entrada livre, de 'NOISERV', a partir das 20 horas. O DJ OXY, entre as 21h00 e as 22h00, continuará com a animação musical.