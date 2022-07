Conservatório estreia espectáculo de teatro ‘Tasca Bomba’

Nos próximos dias 11 e 12 de Julho, do Auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, em São, Martinho, o espectáculo ‘Tasca Bomba’, protagonizado pelo ‘Teatro Bomba’ dos Cursos Livres em Artes do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

A peça produzida a partir de um original de Karl Valentin, com orientação de Pedro Araújo Santos, tem início agendado para as 20 horas e é de entrada livre.

O projecto ‘Teatro Bomba’ – nome dado ao grupo de alunos que constituem a Turma Juvenil dos Cursos Livres em Artes de Teatro do Conservatório –, tem, nas palavras do professor responsável pela sua formação, “demonstrado ser mais do que apenas uma actividade de tempos livres".

"A valorização da cultura no presente e no futuro, passa pela seriedade com que se trabalham estas iniciativas na juventude. Desde a primeira aula que o crescimento dos alunos é notório, não só a nível artístico e técnico, mas também no que toca aos seus valores enquanto pessoas e cidadãos do amanhã”, destaca Pedro Araújo Santos.

De referir que os Cursos Livres em Artes de Teatro possuem também uma turma infantil (com alunos entre os 8 e os 11 anos) e uma turma infantojuvenil (entre os 12 e os 13 anos) com apresentações e aulas abertas regulares.

Neste novo trabalho que irão apresentar, o processo criativo irá focar-se “nas questões técnicas do trabalho de actor (dicção, controlo da energia, consciência da presença em palco). Os sketches cómicos do dramaturgo alemão Karl Valentin apresentados em género de café-concerto potenciam esse tipo de trabalho e de melhoramento. Foi também primordial desenvolver as diferentes valências do trabalho do ator (representação, canto e dança) e demonstrar que a performance pode ser muito mais completa do que aparenta”, explica o responsável.

Na sinopse do espetáculo pode ler-se “Sejam bem-vindos à Tasca Bomba! Um lugar onde vão beber, rir, chorar de rir, rir de chorar, cantar, dançar e relaxar! Durante 50 minutos, oferecemos-vos uma carrada de situações insólitas, com música e luz à mistura: um casal numa luta mortal para descobrir onde deixaram os seus óculos de vista, um medicamento com um nome maior que o Monte Evereste, bofetadas e pontapés... e muito mais! É possível que a Floribella apareça... mas venham ver por vocês próprios! Todos os caminhos, esta noite, vão dar à Tasca Bomba! Venham!”.