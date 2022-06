"Cinema no Arquivo" tem estreia esta segunda-feira

Chama-se “Cinema no Arquivo” e é o novo projeto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM).

A iniciativa arranca na próxima segunda-feira, dia 4 de Julho, pelas 18 horas, no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira, com a realização de uma conversa com o historiador Paulo Miguel Rodrigues sobre o tema "O património fílmico e a História da Madeira".

Este primeiro evento contará ainda com a projeção comentada de várias curtas-metragens rodadas na Madeira, ou dizendo respeito à Região e que estão disponíveis na Cinemateca Digital.

O “Cinema no Arquivo” tem como objetivos a salvaguarda, promoção e divulgação do património fílmico regional e a promoção da literacia fílmica junto de públicos diferenciados. Visa ainda a facilitação da produção de conhecimento e investigação a partir destes suportes, com a implementação de lógicas de criação ou produção cultural.

O projeto prevê uma programação regular de sessões de divulgação e projeções de filmes, que acontecerão nos auditórios do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira e do Arquivo e Biblioteca da Madeira, com enfoque privilegiado em filmes afetos à história, memória, cultura e património insulares.