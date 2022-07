Conservador Tom Tugendhat candidata-se para suceder a Boris Johnson

O deputado conservador britânico Tom Tugendhat anunciou hoje à noite que se vai candidatar para suceder a Boris Johnson, após o primeiro-ministro se ter demitido da liderança do partido.

Num texto publicado no jornal Daily Telegraph, o chefe da comissão de Negócios e Estrangeiros do parlamento confirmou a sua intenção já expressa anteriormente, explicando que queria reunir uma "larga coligação" para um "novo começo".

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, demitiu-se da liderança do Partido Conservador, mas disse que se manterá na chefia do Governo até à eleição de um novo líder dos conservadores, apesar das vozes de dentro e fora do partido para que deixe já o executivo.

A demissão do líder conservador, de 58 anos, que assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido em julho de 2019, ocorreu após a saída de dezenas de membros do seu executivo e de uma sucessão de escândalos.