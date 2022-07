Já está no ar o avião da Binter que estreia a ligação entre a Madeira e Fuerteventura

A Binter estreia hoje a nova ligação aérea entre a Madeira e Fuerteventura nas Canárias. É o primeiro voo de duas novas ligações, sendo o outro para Lanzarote, mas também haverá para Tenerife Sul, já existindo Tenerife Norte. No voo, que decorre neste momento, seguem 32 pessoas em direcção às Canárias.

Para assinalar a nova ligação, os primeiros passageiros foram minados com um pequeno chocolate e desejo de boa viagem pelo responsável do Turismo da Madeira e por Tânia Sardinha, da Binter.

“Para Las Palmas vamos ter voos diários e para as outras ilhas, Fureteventura e lanzarote aos sábados, e Tenerife Sul uma vez por semana, e Tenerife Norte duas vezes.”

Amanhã, também será inaugurado o voo entre a Madeira e Marrocos. “É um esforço conjunto Binter e Turismo de Marrocos, duas vezes por semana.”

Neste momento, a procura situa-se a 50% da capacidade, o que é considerado bom. “Estamos a ter muita procura e vamos aguardar que as pessoas façam as reservas connosco.” No global são cerca de 100 mil lugares.”

A procura vem muito de madeirenses, mas também de habitantes das canárias. “Muita procura de madeirenses, sempre foi um destino para madeirenses, é um destino familiar. Com estas novas ligações, que são directas, sentimos muito maior procura.”

Quem também se manifestou muito satisfeito por mais esta ligação foi Eduardo Jesus. O governante lembrou que o facto resulta de um “grande trabalho por parte das entidades envolvidas: ANA, Turismo da Madeira, através da Associação de Promoção, e cada um dos operadores e os destinos”, sendo a afirmação alargada a outras ligações e companhias aéreas.

“O facto de dispormos de ligações atlânticas a um destino preferencial para os madeirenses é sem dúvida muito bom, com voos directos. Isso reforça a ligação atlântica, além da operação de Marraquexe, Em boa hora concretizada.”

O secretário do Turismo lembrou que a ligação entre a Binter e a Madeira nasceu em 2005, com voos entre a região e as Canárias, e foi reforçada em 2018, com a companhia espanhola a estabelecer as ligações entre a Madeira e o porto Santo.

As novas ligações com as Canárias representam “o reforço da Binter na Madeira o que é muito agradável”.

Sobre a ligação da Madeira a Nova Iorque, o governante reafirmou o objectivo de ser retomada em outubro, mas não consegue dizer em que data. “a operação de Nova Iorque foi concluída em Maio, com perspectiva de retomar em Outubro. Esta a obrigar a trabalho mais longo. Neste momento, não é possível anunciar data.”