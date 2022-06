Andebol estreia-se no 'Mediterrâneo' com derrota ante Sérvia

A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu hoje com a Sérvia por 21-20, na primeira jornada do grupo B dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, disputada em Aïn El Turk, na Argélia.

Um jogo equilibrado marcou a estreia da seleção principal feminina, que perdia por 13-12 ao intervalo, resultado que não conseguiu alterar, ficando a um golo de pontuar.

Foi determinante a prestação ofensiva da 'capitã' sérvia, Jovana Jovovic, com 11 golos marcados em 16 remates.

Do lado português, a principal goleadora foi também a 'capitã', a veterana Bebiana Sabino, com seis tentos.

Portugal volta à ação na sexta-feira, contra a Turquia, pelas 10:00, e fecha a fase de grupos no sábado, com a Macedónia do Norte, às 12:00 de Oran, a mesma em Lisboa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram no sábado e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.

Já foram conquistadas quatro medalhas, o ouro do ciclista Rafael Reis, conseguido hoje no contrarrelógio individual, a prata da equipa masculina de ténis de mesa, o bronze das femininas no mesmo torneio, e o da ginasta Filipa Martins nas paralelas assimétricas.