"Investimentos fundamentais em termos de acessibilidade e segurança da cidade do Funchal"

A obra para a criação de “Infraestruturas de Acesso e Segurança nas Zonas Altas de São Roque – Troço Jamboeiro, Galeão, Bugiaria” vem dar resposta aos anseios da população residente nesta zona de São Roque.

Uma obra que vai dotar os sítios acima referidos de adequadas condições de acessibilidade e de melhores condições de segurança no combate aos incêndios, designadamente dos incêndios florestais.

Pedro Calado, autarca do Funchal, destacou o investimento na ordem dos 5 milhões de euros e cujo prazo de execução é de dois anos. Um esforço que foi feito ao longo de um ano, antes do arranque, face ao processo de expropriações, visto do Tribunal de Contas, etc.

O presidente do Governo Regional aproveitou a ocasião para destacar tudo o que tem sido feito para assegurar a acessibilidade e a segurança.