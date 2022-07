Empresas têm de se adequar ao “crescimento exponencial”

“A Região Autónoma da Madeira é um dos pontos do país onde a transição digital está mais avançada”. Esta é a opinião de Miguel Albuquerque, que, no final da manhã desta terça-feira, marcou presença na sessão de encerramento do Roadshow Amazon Web Services, iniciativa que promoveu o debate em torno das vantagens da tecnologia cloud para a inovação e a competitividade das empresas e da administração pública.

Especialistas da Amazon debatem no Funchal digitalização dos negócios O Roadshow Amazon Web Services decorre esta manhã no Museu da Electricidade – Casa da Luz e conta com a colaboração da StarUp Madeira

Actualmente, a Região oferece condições adequadas para “criar um ecossistema” que possibilite “o estabelecimento aqui na Madeira das empresas digitais”, ao mesmo tempo que asseguram que a “transição digital ocorra com grande rapidez", sendo que o grande desafio que se coloca às empresas passa por se adequarem a um "crescimento exponencial", ao invés do linear, já que não se compadece as limitações inerentes a uma economia física.

Na ocasião, o presidente do Governo Regional fez questão de destacar o papel da StartUp Madeira e da digitalização do ensino para que a Região alcançasse esse patamar, não deixando de notar que foram implementadas políticas que permitem que qualquer empresa com capacidade adequada consiga ter acesso ao mercado global de mais de 7 mil milhões de pessoas, sem os inerentes custos de contexto que se impõe na economia física, a partir deste arquipélago.

“Pela primeira vez na história, nós hoje temos condições de abarcar um mercado de 7 mil milhões de pessoas sem ter os problemas dos custos de contexto, sem ter os problemas do distanciamento físico, sem ter o ónus do transporte de vens”, afirmou Miguel Albuquerque, para quem “a economia digital é, na verdade, uma grande oportunidade para assumir, aqui na ultraperiferia uma centralidade tecnológica”.

O chefe do executivo madeirenses deixou, também, a nota de que a capacidade computacional e tecnológica está a duplicar, “não como se estimava de 2 em 2 anos, mas de 18 em 18 meses”