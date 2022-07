Ataques às páginas do Governo e PSD-Madeira 'renderam' 500 euros aos hackers

Miguel Albuquerque confirmou, esta tarde, que houve um ataque informático, "quer à página do partido, quer à página do Governo Regional", e garantiu que em ambos os casos estão a ser envidados esforços para "tentar recuperar" as contas de Facebook 'hackeadas' desde há dois dias.

"Estamos a trabalhar há dois dias na recuperação daquilo que é o nosso material, quer do Governo, quer do Partido, mas se não ficar resolvido só temos uma solução que é criar uma nova página", referiu o líder do executivo madeirense, acrescentando que não há "matéria sensível" em ambos os casos.

Há um trabalho que tem, sobretudo, um histórico de anos que convém manter e também há uma fidelização, por assim dizer, dos utilizadores relativamente às duas páginas. Não deixa de ser uma perda lamentável, mas nós, apesar de todos os procedimentos de segurança que seguimos estamos sujeitos, como qualquer instituição está sujeita, a estes ataques. Miguel Albuquerque

Se até amanhã não se consumar a recuperação de ambas as contas de Facebook, Miguel Albuquerque deixou a certeza que irá "avançar" com novas páginas. "Não podemos ficar parados", sublinhou.

Além dos prejuízos "logísticos" houve também perda financeira, tendo em conta que neste ataque "até houve o furto de 500 euros que estavam numa conta". Ainda assim, Albuquerque voltou a desdramatizar. "São situações recorrentes e quem trabalha com informática sabe que está sujeito".

Declarações de Miguel Albuquerque foram proferidas à margem da visita a uma nova empreitada nas Zonas Altas de São Roque.