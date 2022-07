Tiroteio em desfile nos EUA mata pelo menos cinco pessoas e faz 19 feridos

As autoridades dos EUA informaram a morte de pelo menos cinco pessoas e ferimentos em 19, na sequência de um tiroteio num desfile do Dia da Independência, em Highland Park, nos subúrbios de Chicago.

O município de Highland Park informou na sua página no Facebook que a polícia foi mobilizada para o local após um "incidente" no desfile do Dia da Independência, que é comemorado em 04 de julho, e que o mesmo havia sido cancelado.

O jornal Chicago Tribune refere que o governador de Illinois, o democrata Jay Robert "J. B." Pritzker estava no local.

Os 'media' locais estão a noticiar relatos de vários corpos ensanguentados a serem transportados para hospitais.

A polícia está a dispersar civis das imediações do local do incidente.