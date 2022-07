Funchal Jazz arranca no auditório do Jardim Municipal

Já arrancou o Funchal Jazz 2022, um evento cultural, sob a organização da Câmara Municipal do Funchal, que decorre no auditório do Jardim Municipal de 4 a 7 de Julho e no Parque de Santa Catarina nos dias 8 e 9 de Julho. Hoje, coube ao Quinteto de Jorge Borges e ao trio Bruno Santos ‘Almmond 3’ abrirem as hostilidades, perante uma plateia bem composta, com residentes, mas também com muitos estrangeiros.

A edição de 2022 do Funchal Jazz, um evento de prestígio e de grande qualidade artística, promete. Ao DIÁRIO, Paulo Barbosa, director artístico, disse estar expectante para os dias que aí vêm. “Temos hoje um belíssimo concerto a decorrer e sinto também uma pontita de orgulho em ter colaborado com o Jorge Borges no lançamento do CD ‘Meio Século à Volta do Jazz’.