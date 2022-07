A CDU realizou, hoje, no Funchal, o comício/festa no Dia da Região, no qual participaram mais de 200 pessoas. De acordo com o partido, esta é a "única festa popular que comemora a Autonomia como iniciativa política não circunscrita às paredes do Parlamento regional".

Neste comício/festa da CDU, realizado sob o lema 'A Autonomia ao serviço dos trabalhadores e do Povo', usaram da palavra, nas intervenções políticas, o deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, Ricardo Lume, e o coordenador regional, Edgar Silva.

Edgar Silva afirmou que "é possível fazer com que a Autonomia esteja ao serviço da justiça social, ao contrário do que acontece hoje".

De acordo com o coordenador regional, a Região está marcada pelo crescimento das desigualdades e da injustiça social, em que a exploração laboral e a precariedade predominam, ao ponto de se estar a alastrar a mão-de-obra "escrava".

Neste momento, a mão-de-obra escrava na hotelaria da Madeira e do Porto Santo faz com que graves problemas laborais constituam um grande problema de Direitos Humanos. Há trabalhadores recrutados para a hotelaria a qualquer preço, sem o respeito por direitos fundamentais. Nalguns casos, há trabalhadores em unidades hoteleiras, nalguns casos emigrantes, obrigados a um alojamento em condições infra-humanas, a quem é descontado do ordenado a dormida e a refeição, com horários completamente desregulados, com vínculos precários e sem que os seus salários estejam minimamente conformes com as determinações da contratação coletiva do sector. Esses trabalhadores são mão-de- obra escrava que é explorada sem respeito por direitos básicos e que são trabalhadores determinantes para o normal funcionamento de muitos dos hotéis na Madeira e no Porto Santo". Edgar Silva

Já Ricardo Lume enumerou "as propostas concretas que foram já apresentadas no Parlamento que se fossem aprovadas teriam contribuído decisivamente para fazer face aos graves problemas decorrentes do aumento do custo de vida que em tanto estão a penalizar a vida dos trabalhadores e do povo na Região".

"Lamentavelmente, aquelas propostas foram chumbadas pelo PSD e pelo CDS, e nalguns dos casos de mãos dadas com o PS", referiu.