Queixas sobre serviços consulares “não são farpas” a Cafôfo

Os madeirenses “não estão satisfeitos com o funcionamento dos serviços consulares” em Londres. E por isso importa reclamar uma solução para um problema que se arrasta.

Foi desta forma que Rogério Gouveia enquadrou o reparo feito no jantar de sábado, assumindo ao DIÁRIO e à TSF que se limitou a ser porta-voz do descontentamento dos madeirenses radicados no Reino Unido.

Daí que quando questionado se estaria a criticar Paulo Cafôfo, o secretário regional das Finanças tenha feito questão em garantir que as observações “não são farpas” atiradas ao secretário de estado das Comunidades.

“É a manifestação de uma necessidade e uma reivindicação que a comunidade já nos vem fazendo chegar desde há algum tempo a esta parte. Os serviços estão aquém das necessidades e do público-alvo que serve”, admite.

O governante, que criticou justamente este tratamento “incompreensível” ao “cidadão português” no megajantar que juntou ontem mais de mil pessoas numa unidade hoteleira londrina, lamenta ainda que muitos tenham de “aguardar vários meses para poderem ter a renovação de um cartão de cidadão ou de um passaporte”.

“Ainda para mais com o fenómeno do Brexit essas necessidades de recurso aos serviços consulares aumentaram e não houve um redimensionamento dos recursos humanos no Consulado para preparar essa eventualidade. É uma manifestação que já está formalizada perante o Governo da República e é nesse contexto que também fazemos sentir aquilo que ouvimos da comunidade, que é uma necessidade imperativa”, acrescentou Rogério Gouveia na esperança de que as contrariedades sejam “sanadas muito brevemente”.

Também por isso faz questão de fechar a deslocação de quatro dias ao Reino Unido com a visita ao Consulado Geral de Portugal em Londres, na manhã de amanhã.

Neste domingo, Rogério Gouveia participou na missa dominical da comunidade madeirense na Igreja Scalabrini, durante a qual proferiu a 1.ª Leitura, visitou o Centro Desportivo Cultural Português e a instituição de solidariedade ‘Respeito’, e marcou presença nos festejos dos Santos Populares organizados pelo Grupo Cultura Popular.