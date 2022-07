Açores acolhem 47.º congresso nacional da APAVT

Os Açores vão ser o palco do 47.º congresso nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que irá decorrer de 8 a 11 de Novembro em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Esta será a quinta vez que o mais importante fórum de turismo nacional reúne no arquipélago dos Açores, depois de o ter feito em 1995, 2006, 2013 e 2018, o penúltimo dos quais na ilha Terceira. Em 2019, foi a vez da Madeira acolher o encontro.

O anúncio oficial foi feito hoje, dia 4 de Julho, pelos presidentes da APAVT e do Governo Regional dos Açores, respectivamente Pedro Costa Ferreira e José Manuel Bolieiro, numa cerimónia que decorreu no Palácio da Conceição, sede do executivo açoriano.

Na ocasião marcaram presença a secretária de Estado do Turismo Comércio e Serviços, Rita Marques, a secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestrutura, Berta Cabral, a directora regional do Turismo, Rosa Costa, e o vice-presidente do Turismo de Portugal, Filipe Silva.

“É com satisfação que recebemos novamente o congresso da APAVT, um fórum de reflexão estratégica envolvendo os ‘players’ do sector. Os Açores são um exemplo em várias áreas, somos um ‘hope spot’ na preservação dos oceanos, por exemplo, e acolhemos com grande entusiasmo este fórum da APAVT”, afirmou a propósito o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

"Profundamente felizes por voltarmos aos Açores, a S. Miguel e a Ponta Delgada. Num destino turístico marcado pela modernidade (natureza, autenticidade e sustentabilidade), vamos voltar a olhar para o futuro, junto dos amigos e escoltados pelo Mar. Só Pode sair bem", disse por seu turno o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.