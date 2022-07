Arquivo disponível para receber doações de vídeos amadores

Vídeos caseiros que relatem o quotidiano e festividades religiosas e não religiosas na Madeira são alguns dos conteúdos que podem integrar o espólio fílmico que está a ser constituído pelo Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM).

O apelo à doação de filmes caseiros à Região foi deixado, hoje, por Eduardo Jesus à margem da iniciativa 'Cinema no Arquivo', o novo projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM).

"Estamos a iniciar uma nova fase na vida do Arquivo e Biblioteca da Madeira com este projecto. Nós estamos muito habituados ao documento e à fotografia e, neste caso, passamos para o filme", explicou o secretário regional com a tutela, adiantando que o objectivo deste projecto é "criar uma uma filmoteca, onde seja possível o depósito de filmes que sejam realizados por amadores", à semelhança do que já acontece com as fotografias e os documentos.

"É um património que importa tratar, catalogar e disponibilizar", sublinhou Eduardo Jesus, que deu conta que neste momento o ABM conta já com um espólio superior a 500 vídeos.

O governante referiu ainda que este projecto prevê uma programação regular de sessões de divulgação e projecções de filmes, que acontecerão nos auditórios do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira e do Arquivo e Biblioteca da Madeira, "com periodicidade trimestral".

O primeiro destes eventos aconteceu esta segunda-feira, dia 4 de Julho, com a realização de uma conversa com o historiador Paulo Miguel Rodrigues sobre o tema 'O património fílmico e a História da Madeira', a par da projecção comentada de várias curtas-metragens rodadas na Madeira e/ou relacionadas com Região e que estão disponíveis na Cinemateca Digital.