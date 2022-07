"Já disse que estava disponível"

Miguel Albuquerque chegou ao Porto 'em cima' da abertura do congresso, mas já é apontado, nos meios 'laranja', como um dos principais candidatos a um cargo de destaque, que pode ser presidência da Mesa ou uma vice-presidência.

O líder do PSD-M, mandatário nacional de Luís Montenegro, diz que tudo ainda está por decidir e mantém o "vamos ver isso" como resposta. "Já disse que estou disponível", recorda, mas também lembra que tem responsabilidades com a governação da Madeira, como o PSD-M "e com os madeirenses".

Do congresso que vai começar, espera que seja uma oportunidade para "desenhar o futuro do partido" que tem de mudar "rapidamente".

Montenegro, diz, tem de "apresentar alternativas" porque o partido, diz, "não pode continuar nesta situação".

À entrada para o Pavilhão Rosa Mota, Miguel Albuquerque foi claro ao afirmar que o PSD "não pode ter vergonha do seu passado" e lembrou os "grandes serviços prestados ao país".

Albuquerque voltou a mostrar-se disponível para colaborar, independentemente do cargo, mas deixou uma coisa clara: "para pisar ovos não contem comigo".