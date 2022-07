Filmoteca das Ilhas apresenta vídeo com imagens da I Mostra de Filmes de Arquivo Familiares

O arquivo digital da Filmoteca das Ilhas teve o seu início em 2021, através do apoio do programa Ad Hoc do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), e das parcerias celebradas com a rede Europeana e a European Film Getaway.

Ora, a realização da I Mostra de Filmes de Arquivo Familiares na Região Autónoma da Madeira, ocorrida há poucas semanas em Santa Cruz, foi o culminar de todo um trabalho de recolha de filmes familiares feito entre 2021 e 2022, que contou com a curadoria de Elminio Flaviano Mendonça, da Foto Canhas, parceira do projecto da Filmoteca das Ilhas na recolha e conversão para o formato digital de filmes familiares e amadores realizados nas ilhas da Madeira e Porto Santo entre os anos 40 e 80 do século XX.

Agora, o Arquivo de Cinema Digital - Filmoteca das Ilhas dá a conhecer o vídeo com imagens da I Mostra de Filmes de Arquivo Familiares, que decorreu no passado dia 8 de Junho na Casa da Cultura de Santa Cruz, como forma de dar a conhecer e homenagear algumas das famílias que colaboraram com este projecto, ao doarem alguns dos seus filmes para o acervo da Filmoteca.

De salientar que a Filmoteca das Ilhas tem como objectivo dar ‘vida’ ao percurso cultural das ilhas, suas memórias, vivências e tradições através da recolha de memórias e construção de um acervo fílmico digital seguido da organização de Mostras de Filmes de Arquivo Familiares em diferentes cidades das ilhas portuguesas e junto das comunidades madeirenses.

A I Mostra de Filmes de Arquivo Familiares brevemente chegará a algumas cidades da diáspora madeirense, entre as quais Londres e New Bedford nos Estados Unidos.