EBS Ponta do Sol marcou presença no 2.º encontro ‘Healthy Fit and Never Quit’ em França

A EBS Ponta do Sol marcou presença no projecto ‘Healthy fit and never quit’ que se realizou em Nérac, França, para assinar o final do ano lectivo.

Assim, as alunas Lara, Ainhoa, Cláudia e Constança viajaram acompanhadas dos professores Adriana de Oliveira, Marisa Gomes e Gabriel Fernandes, numa aventura pela Europa vivenciando, pela primeira vez, a experiência de se afastarem, sem a família, da Região indo ao encontro de alunos e professores da Alemanha, Roménia, Itália, Grécia e França.

Na semana, que teve como temática ‘Açúcar, a droga do nosso século!’, é de destacar o inter-relacionamento dos alunos dos diferentes países através de actividades variadas como experiências em laboratório, desporto, apicultura, equitação, visitas culturais, gastronomia regional, música, dança e drama.

Para além disso, é de salientar que cada equipa, alunos e professores, preparou um conjunto de actividades, tais como, apresentação da escolas e da respectiva localidades através de um vídeo turístico, uma dança de folclore tradicional e duas sobremesas regionais para confecção no encontro.

Nesta iniciativa, as alunas foram muito dinâmicas utilizando os conhecimentos da língua inglesa para comunicar e competências digitais para elaborar as apresentações. Criaram-se laços entre os jovens das várias nacionalidades que perduram através das redes socias.

Os docentes também tiveram momentos formais de trabalho reflectindo acerca das actividades realizadas em cada país, preparando as actividades conjuntas e a logística dos próximos encontros.