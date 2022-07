9.º encontro anual do Centro de Química da Madeira realiza-se de 28 a 30 de Setembro

Entre os dias 28 e 30 de Setembro vai realizar-se o 9.º encontro anual do Centro de Química da Madeira (CQM), na Sala do Senado da Universidade da Madeira (UMa), no Campus da Penteada.

Os investigadores do CQM, nesta edição, vão apresentar e discutir os resultados da investigação realizada durante os anos de 2021 e 2022, nas áreas estratégicas em desenvolvimento no CQM: Saúde e bem-estar, Segurança e qualidade agroalimentar, e Recursos e tecnologias do Mar.

O encontro está aberto a toda a comunidade científica, bem como ao público geral, mediante registo prévio. Assim, os interessados em apresentar propostas para a comunicação oral nos tópicos indicados, devem submeter os resumos até o dia 12 de Setembro.

As inscrições decorrem até 23 de Setembro, através da página oficial do evento.

O CQM é uma unidade de Investigação Nacional, com sede na Universidade da Madeira, classificada com 'Excelente', e apoiada pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e pela SRECT – Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.