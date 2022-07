Francisco Franco em 2.º lugar nacional no 'Prémio FAQtos 2022'

A Escola Secundária de Francisco Franco ficou em 2.º lugar na final nacional do 'Prémio FAQtos 2022', com o dispositivo "Locaterpet", que pretende dar protecção e segurança aos animais, localizando-os, através da concepção de um dispositivo de auxílio, idealizado para ser colocado na coleira.

Na cerimónia, que decorreu este fim de semana no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, foram apresentados perante júri os 10 melhores projectos de várias escolas do país.

O protótipo criado pela equipa da Escola Francisco Franco tem por objectivo alertar rapidamente o responsável de um animal para uma possível situação de perigo, diminuindo o tempo de resposta para o encontrar. O mecanismo permite o envio de um sinal de alerta na forma de SMS com a localização temporal e espacial do cão.

O dispositivo "Locaterpet" foi criado por um grupo de alunos do curso profissional Técnico Auxiliar de Saúde, sob supervisão da professora Teresa Neves que dinamiza, há vários anos, este concurso na Francisco Franco.