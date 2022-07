PS exige esclarecimentos sobre esgotos a céu aberto em Santana

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista exige esclarecimentos à secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas e aos presidentes da empresa Águas e Resíduos da Madeira e do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza sobre o problema dos esgotos a céu aberto em Santana, situação que está a contaminar a via pública e os cursos de água, em particular a lagoa da foz da ribeira de São Jorge.

Esta situação, que ocorre no sítio da Achada do Gramacho, já foi denunciada publicamente e, conforme nota o Partido Socialista, "está a causar descontentamento evidente na população, que considera este um atentado inadmissível, com impactos no ambiente e na qualidade de vida local".

Coube a Tânia Freitas, deputada socialista, entregar no Parlamento os pedidos de esclarecimento aos referidos responsáveis governamentais, tendo em conta “as queixas, a preocupação, a poluição ambiental e o transtorno causado à população residente”.

Nestas iniciativas, a parlamentar exige explicações sobre o ponto de situação das denúncias vindas a público sobre as descargas de águas residuais sem o devido tratamento na via pública, bem como questiona se a ETAR de Santana faz a recolha e tratamento das águas residuais desta área geográfica.