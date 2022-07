PS–Ribeira Brava exige esclarecimentos sobre instalação de central de betão na Meia Légua

A concelhia da Ribeira Brava do Partido Socialista exige que as entidades governativas venham a público prestar esclarecimentos sobre a instalação de uma central de betão na zona da Meia Légua.

Em causa está a alegada construção de uma central de betão aproveitando as obras de requalificação da Estação de Transferência da Zona Oeste, por parte da empresa Águas e Resíduos da Madeira. Uma situação que não se enquadra nos pressupostos do projeto de requalificação da estação, que, sublinhe-se, é, em parte, financiado por fundos da União Europeia.

Lídia Vale Pereira, presidente da concelhia do PS Ribeira Brava, mostra-se apreensiva com as consequências que esta infraestrutura poderá ter no local e considera ser urgente um cabal esclarecimento sobre esta matéria por parte do Governo Regional e da Câmara Municipal da Ribeira Brava.