PS Porto Santo exige explicações de Pedro Ramos sobre caso de "negligência" a idoso

A concelhia do PS Porto Santo defende que Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, explique sobre o "alegado caso de negligência relativo a um idoso natural daquela ilha que, após a alta médica, foi direcionado para embarcar no navio Lobo Marinho apenas com a bata hospitalar que trazia no corpo".

Segundo os socialistas esta é uma situação "lamentável" que revela "negligência por parte dos serviços de saúde e atentatória contra a dignidade da pessoa humana".

Não podemos aceitar que os cidadãos sejam tratados com esta displicência, ainda para mais tratando-se de uma pessoa idosa e que, necessariamente, precisa de cuidados acrescidos” PS.

O partido dá ainda conta que este é apenas um exemplo de uma situação que se tornou pública e questiona "quantos outros casos da mesma índole acontecem no anonimato".

Assim, na ótica do PS Porto Santo, esta é uma situação que merece um esclarecimento por parte do titular da pasta da saúde, "que tem de ter a humildade de reconhecer os erros e as falhas do sistema e evitar que episódios semelhantes se repitam", conclui.