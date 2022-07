Fu Yu e Marcos Freitas afastados do WTT Champions

Fu Yu e Marcos Freitas foram eliminados nos oitavos de final do WTT Champions European Summer Series 2022, evento que reúne em Budapeste os 32 primeiros do ranking mundial.

Fu Yu, 24.ª do ranking, foi afastada da competição pela chinesa Sun Yingsha, n.º 1 do mundo, com quem perdeu por 0-3 (4-11, 5-11, 4-11).

Marcos Freitas (31.º) não conseguiu ultrapassar o japonês Yukiya Uda (26.º), tendo sido derrotado por 1-3 (7-11, 11-6, 13-11, 12-10).

João Geraldo, João Monteiro, Marcos Freitas e Shao Jieni vão agora participar no WTT Contender Tunis, competição que decorre de 1 a 6 de agosto em Túnis, na Tunísia.