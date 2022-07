Madeirense Marcos Freitas eliminado nos oitavos de final em Budapeste

Marcos Freitas foi eliminado nos oitavos de final de singulares do WTT Star Contender European Summer Series 2022, em Budapeste, na Hungria, pelo chinês Ma Long, n.º 2 do mundo e campeão olímpico e mundial em título.

O internacional português (33.º do ranking mundial) não conseguiu superar Ma Long, num encontro que durou 25 minutos.

Marcos Freitas vão participar a partir do dia 18 no WTT Champions European Summer Series 2022, competição que também decorre no BOK Hall, em Budapeste.

Resultado:

Ma Long (CHN), 3 – Marcos Freitas, 0 (11-6, 11-7, 11-7)