Confraria Enogastronómica da Madeira marca presença em festival de Oliveira de Azeméis

A Confraria Enogastronómica da Madeira integra vai intergrar a primeira edição do Festival Confrádico de Oliveira de Azeméis, que decorre de 16 a 17 de Julho, no Largo da República, naquela localidade do continente português.

O Festival é uma iniciativa conjunta da Confraria do Arroz e Sabores de Azeméis (CASAZ) e Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, com o sentido dar a conhecer à população a genuinidade da cozinha tradicional e o sabor das várias iguarias de diversas confrarias continentais e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Conforme revelam em comunicado, o stand da confraria madeirense será dinamizado pela confreira Iolanda Silva, detentora de um espaço com produtos regionais em Alvalade.

Do cardápio vai constar a típica espetada em pau de louro, o filete de espada com banana, o bolo do caco, as queijadas, a poncha, entre outras especialidades. Estes são "motivos mais do que sobra" para uma visita ao Festival, refere a Confraria Enogastronómica da Madeira.