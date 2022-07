Alterações rodoviárias no Funchal nos dias do Rali Vinho Madeira

A Câmara Municipal do Funchal já aprovou o Edital com as alterações rodoviárias na cidade do Funchal para os dias do Rali Vinho da Madeira.

Bruno Pereira, vereador com a responsabilidade do trânsito, explicou em detalhe os condicionalismos para os diversos momentos da prova, conforme pode ser visto nas seguintes imagens.

José Paulo Fontes, presidente da Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira, pediu desde já desculpa ao público que poderá ter algumas dificuldades na acessibilidade e na locomoção viária dentro da cidade do Funchal, mas salienta que “este transtorno é em nome de um grande evento internacional que promove a Madeira, mas acima de tudo, é um evento que os madeirenses vivem muito intensamente”.

A centralização da edição deste ano do RVM no Funchal, foi um desafio lançado ao Club Sports da Madeira por Pedro Calado, presidente da autarquia, que garante que a prioridade foi “conciliar os interesses de todos: quer desportivos, quer económicos, quer sociais para que ninguém ficasse prejudicado”.

Houve a preocupação por parte da autarquia de evitar o encerramento das estradas por períodos prolongados. Sendo que apenas a Avenida Sá Carneiro estará encerrada nos dias do rali, havendo alternativas de acessibilidades quer pela zona nascente, quer pela zona poente. Pedro Calado afirma que “as alterações rodoviárias previstas não irão estrangular o trânsito”.