Fundação Berardo e Aeroporto da Madeira são notícia em destaque na imprensa nacional

Bom dia. As notícias dos jornais desta quarta-feira, 20 de Julho de 2022, apontam para vários destaques mas ressalvamos duas com ligações à Madeira. Uma é a extinção da Fundação Berardo, em mais do que um jornal, o outro é o Aeroporto da Madeira que já atingiu números pré-covid.

No Correio da Manhã:

- "Viúva de Rendeiro tem 7 milhões na Suíça. Justiça helvética demora 11 anos a responder"

- "Sporting-Roma (3-2): Raça. Leões vergam maus rapazes de Mourinho"

- "Araújo é aposta de Schmidt"

- "FC Porto. Pinto da Costa convence Sérgio Conceição a ficar"

- "Mais fácil renovar a carta e ter acesso a exames médicos"

- "CM revela todas as notas. Médias das provas sobem em sete disciplinas"

- "Maria de Lourdes Modesto (1930-2022): Morreu a mulher que ensinou Portugal a cozinhar"

- "Crime em Bragança. Homem mata a mulher e o filho"

- "Cerimónia após eleições. Filhos de José Eduardo dos Santos 'trocam' funeral por amnistia"

- "Efeito inflação. Portugueses obrigados a cortar nas compras"

- "Emigrante perde a vida. Atingido por raio durante caminhada"

No Público:

- "Mais um oligarca russo já é português e outros dois esperam por passaporte"

- "Estado da nação: Um país desigual com novas oportunidades, apesar da incerteza"

- "Aos 92 anos: Maria de Lourdes Modesto: Morreu a 'diva' da cozinha portuguesa"

- "Inflação: BCE avalia subida de juros maior do que a prevista"

- "Governo: Fundação Berardo: crónica de uma extinção anunciada"

- "Urgências: Médicos vão receber mais por trabalho suplementar"

- "Ucrânia: A guerra pouco discreta contra a infiltração russa no Estado"

- "O que é feito de si? Carla Sacramento e o 'orgulho invisível' de ser campeã do mundo"

- "Clima: Com máximas, em média, de 33,9 graus, este é o Julho mais quente do século em Portugal"

No Jornal de Notícias:

- "Greves e protestos nas ruas não param durante as férias"

- "Julho bate recordes de calor e óbitos"

- "Novo terminal no Porto para camionetas de longo curso"

- "Bragança: Marido e filho mortos após mulher ser assassinada"

- "Sidras: Falta de vidro obriga Super Bock a alterar cor de garrafas"

- "Exames: Resultados pioraram em 17 das 24 disciplinas"

- "Saúde: Rins lideram lista de espera para transplantes"

- "Sporting: Leões de Amorim superam (3-2) romanos de Mourinho"

- "Maria de Lourdes Modesto (1930-2022): Morreu a 'musa' da cozinha portuguesa"

No Diário de Notícias:

- "Estado da Nação: O país rosa e o dos outros"

- "Taxar lucros para pagar pensões é hipótese em estudo"

- "Pós-covid, calor e envelhecimento fazem 60 mortos a mais por dia"

- "Investimento estrangeiro vai gerar o triplo do emprego criado em 2019"

- "1930-2022: Morreu Maria de Lourdes Modesto, diva e bíblia da cozinha portuguesa"

- "Simplex: Mudar a morada sem stress e outras 47 medidas para descomplicar os serviços públicos"

- "Cidades: Porto revê interface de transportes e Lisboa tem 40MEuro para reabilitar bairros"

- "Patrícia Gilvaz: Deputada da IL diz que ser jovem a 'descredibiliza'"

- "Francisco Conceição sai: Pinto da Costa em silêncio"

- "Sem garrafas: Super Bock traz inovação à sidra"

No Inevitável:

- "Estado da nação: PS fala em esperança, PSD só vê desorientação"

- "Mais calor, mais mortes. 'Se acontece com esta dimensão, é porque estamos a falhar' [médico Nelson Pereira]"

- "Maria de Lurdes Modesto (1930-2022): A cozinha portuguesa perdeu a sua guardiã"

- "Nord Stream: 'Os países europeus têm de se preparar para o inverno'"

- "Fundação Berardo extinta e com 10 dias para entregar documentação"

- "Reino Unido. Dia mais quente de sempre deixa país em chamas"

- "Stalkers. Quando a admiração vira obsessão e a justiça não é fácil"

No Negócios:

- "Percurso da presidente do IEFP levanta dúvidas legais"

- "Estado da Nação: Oposição critica maioria absoluta e acusa Governo de 'desorientação'; Empresários veem economia 'anestesiada' e um 'céu cada vez mais negro'"

- "A cada fogo perde-se um pouco mais de Portugal"

- "Subida de preços mudou hábitos de consumo das famílias"

- "Shell quer ter rede com 50 gasolineiras até final do ano"

- "Fundos de investimento já perderam 2,5 mil milhões"

- "Aeroportos do Porto e da Madeira ultrapassam tráfego pré-covid"

No Record:

- "Sporting-AS Roma (3-2): Leão de barba rija"

- "Benfica. Águia acredita em Horta"

- "Seferovic recebido em euforia no Galatasaray"

- "Dragão com 2 jogos de interdição"

- "Palmeiras disponível para negociar Veron"

No A Bola:

- "Este leão é especial. Sporting vence (3-2) Roma de Mourinho no teste mais exigente da pré-época"

- "Águia começa a arrumar a casa"

- "Já não há bilhetes para a Eusébio Cup"

- "Dragão interditado por dois jogos"

- "FC Porto. SAD quer ter Veron no jogo de apresentação"

E no O Jogo:

- "CD fecha as portas do Dragão"

- "Sporting 3-2 Roma: Um leão ainda mais irrequieto"

- "Benfica: Schmidt mima Moreira"

- "Braga: Banza custou 3MEuro"

- "Futebol feminino: Liga BPI já tem calendário e há dérbi na 6ª jornada"