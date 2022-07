No dia de amanhã, 8 de Julho, pelas 17 horas, finda o prazo previsto para as inscrições com desconto no Rali Vinho da Madeira de 2022, que vai para a estrada entre os dias 4 e 6 de Agosto.

As inscrições, da prova organizada pelo Club Sports Madeira, poderão, ainda, ser feitas até ao dia 18 de Julho, mas neste período, sem beneficiar de qualquer desconto.