Santos Silva congratula-se com juízo favorável à Conta do parlamento de 2021

O presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, congratulou-se hoje pelo "conteúdo positivo e juízo favorável" do Tribunal de Contas (TdC)) sobre a Conta da Assembleia da República relativa ao ano económico de 2021.

Esta posição consta de uma nota divulgada pelo presidente da Assembleia da República após ter recebido em audiência o presidente do TdC, juiz conselheiro José Tavares, para entrega do parecer e relatório da auditoria sobre a Conta do parlamento do ano passado.

Em comunicado, refere-se que Augusto Santos Silva "manifesta a sua satisfação pelo conteúdo positivo e juízo favorável do TdC formulado sobre a Conta da Assembleia da República, relativa ao ano económico de 2021".

"Assinala, com apreço, as observações do TdC sobre a coerência do relatório de gestão com as demonstrações financeiras e orçamentais auditadas e da consequente inexistência de incorreções materiais, bem como o facto de a Conta ter sido apresentada nos termos das instruções do Tribunal, apresentando as referidas demonstrações financeiras e orçamentais, de forma verdadeira e apropriada", salienta-se.

Este documento foi entregue pelo presidente do TdC numa audiência em que estiveram também presentes o juiz conselheiro relator Mário Mendes Serrano e o diretor-geral, juiz conselheiro Fernando Silva.