PAN Madeira vota favoravelmente para apoio de aquisição aos materiais escolares

O grupo parlamentar do PAN Madeira, na última Assembleia Municipal do Funchal, votou favoravelmente o aumento de 100 euros para 130 euros no apoio de aquisição aos materiais escolares.

O PAN Madeira saúda a disponibilidade da CMF em incrementar os apoios às famílias - o que é uma boa medida, mas considera que os apoios à educação não devem ser apresentados como aumento da despesa como o fez o deputado Pimenta do CDS, mas sim investimento, ao contrário da destruição de obras recentemente edificadas, como a CMF tem feito". PAN Madeira.

O partido, em comunicado enviado, considera que a existência da Acção Social Escolar "não invalida o apoio municipal à educação e que seria óptimo que numa situação de crise económica os apoios municipais" contemplassem; uma total aquisição dos materiais escolares, uma alimentação de qualidade para todas as crianças e jovens, onde o critério fosse a "qualidade dos produtos a servir e não os de mais baixo preço", pois o partido entende que "cara é a doença e não a saúde" e defende igualmente a gratuitidade dos transportes escolares (não apenas até aos 12 anos).

O PAN Madeira entende que "a aquisição de viaturas de luxo é despesa, que as mordomias injustificáveis são desperdício e que a destruição de obra feita por quezílias político partidárias é penalizador para os habitantes do Funchal", conclui.