Qualidade de vida da Madeira "é acima da média", disse João Neves

O secretário de Estado da Economia, João Neves, destacou a qualidade de vida "acima da média " da Madeira, à margem da sua visita à STARTUP Madeira.

A digitalização permite fazer produtos e serviços inovadores em qualquer localização e a Madeira tem o atractivo de ter, para além de capacidades, ter também uma qualidade de vida que é acima da média" João Neves, secretário de Estado da Economia.

Acrescentou ainda os "recursos humanos altamente qualificados" que permitem criar produtos e serviços "que são colocados à disposição dos mercados internacionais".

Questionado sobre o facto de existir mais investigação na Região do que nos Açores e até Canárias, o secretário nacional, destaca que é necessário que todos façam um percurso de "mais investigação e desenvolvimento, ter produtos com maior valor acrescentado", pois este é um desafio para todas as regiões.

"Temos diferenças, mas temos um traço: nós temos boa produção de conhecimento, temos pouco valor associado à excelente capacidade científica que temos", referiu João Neves.

Destacou ainda o papel do sector público, mais concretamente as universidade, por serem um "catalisador daquilo que é a capacidade empresarial, porque é aí que se centra a criação de riqueza".

Segundo o secretário nacional da Economia, a Madeira "teve uma evolução favorável" relativamente a estes indicadores, mas que é preciso continuar a construir.

País responde "positivamente" ao 5G

Relativamente ao 5G, João Neves, refere que o país está a responder "positivamente", pois é possível abrir "um campo de novos produtos e serviços como as tecnologias", sendo esta uma plataforma de trabalho e de investimento "e de rentabilização desses investimentos como não tínhamos até aqui".

No que concerne ao investimento monetário realizado pelo Governo, nesta tecnologia, o secretário, afirma que, apesar de serem conhecidas as limitações das finanças públicas é preciso apostar "sobretudo na capacidade das nossas empresas", para sejam mais concorrenciais e mais competitivas.