'As Artes e as Letras conversam com a Engenharia' no Museu Henrique e Francisco Franco amanhã

O 'Ciclo de Conversas d'A Oficina'' regressa com um debate sobre o tema 'As Artes e as Letras conversam com a Engenharia', amanhã, 21 de Julho, às 18 horas, no Museu Henrique e Francisco Franco.

O debate contará com a presença de Paulo Abreu, engenheiro e gestor de projectos na ARDITI, Agostinho Soares, escritor e professor de Português e Latim e Valentina Jesus, locutora de rádio e apresentadora e televisão.

Este projecto foi criado no âmbito do programa empreendedor startNOW, com o propósito de criar e produzir workshops e oficinas baseadas em livros e debates de ideias.

O 'Ciclo de Conversas d’A Oficina', promovido pela Oficina de Leitura e Escrita Itinerante, é um evento que pretende produzir oficinas de leitura regulares, revitalizar hábitos de discussão de ideias e criar uma comunidade de leitores e escritores participativos.

Cada oficina tem um tema associado e moderadores convidados com o objectivo de dotar os participantes de ferramentas de interpretação de textos e de produção escrita.

Esta é uma iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e da Startup Madeira, com entrada livre.