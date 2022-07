Clube de Ecologia Barbusano da 'Francisco Franco' encerra actividades com convívio no Porto Moniz

O Clube de Ecologia Barbusano da Escola Secundária de Francisco Franco terminou as actividades do ano lectivo com um almoço-convívio no Parque de Merendas dos Lamaceiros, na Santa do Porto Moniz.

O clube, criado no ano de 1988, dinamizou este ano lectivo actividades com diversos objectivos.

Foram realizadas saídas de campo que abrangeram nove concelhos da Região, à excepção de Câmara de Lobos e Porto Santo. Foi uma oportunidade de contactar com a realidade local e de interagir com as populações residentes. As caminhadas estenderam-se desde as escarpas selvagens do litoral, até às zonas mais altas da ilha. Foram também percorridas levadas, sob a copa frondosa da Laurissilva, assim como campos agrícolas.

Além dos percursos pedestres, foram promovidas cinco conferências na escola a propósito de questões ambientais, tendo sido convidados especialistas sobre essas matérias. As temáticas tratadas incidiram sobre as ribeiras enquanto ecossistemas; os solos; os organismos polinizadores; a gestão dos recursos hídricos.