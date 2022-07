Confira os eventos que marcam a agenda desta terça-feira, dia 19 de Julho

09h00: 4.ª Etapa Atlântico Padel Tour (Dn - Media Partner), nos Jardins Panorânicos;

10h00: Reunião plenária inserida no Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Programa:

10h00: Sessão solene comemorativa;

11h00 : Cerimónia de atribuição do Prémio Emanuel Rodrigues;

12h00: Inauguração do Centro de Estudos IDEIA – Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia;

15h00: Assinatura do protocolo de cooperação com o Club Sports da Madeira, no âmbito dos apoios da CMF ao associativismoa e conferência de imprensa para abordar aspectos operacionais do Rali Vinho Madeira no concelho do Funchal, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal;

21h45: Concerto de tributo aos músicos madeirenses.

14h30: 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, na Assembleia Legislativa da Madeira;

15h00: 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, na Assembleia Legislativa da Madeira;

16h00: Tomada de posse da Mesa da Panificação, Pastelarias e Confeitarias, que terá lugar na ACiF;

16h30: 10.º aniversário do Banco Alimentar da Madeira com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no Caminho da Ribeira Grande;

19h00: Concerto inclusivo da Associação Musical e Cultural Xarabanda, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias.