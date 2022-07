Tome nota da agenda deste sábado, 16 de Julho

Primeira edição do Torneio do Oeste, na Ribeira Brava;

9h00 às 00h00 - 4.ª etapa do Atlântico Padel Tour, nos Jardins Panorâmicos, no Funchal;

9h00 às 21h00 - 11.ª edição do Torneio de Andebol Solidário 'Um golo pela vida', no Pavilhão do Funchal (Liceu);

9h30 às 16h15 - Rali do Faial - Santana 2022;

10h30 - Jogo de futebol entre Veteranos, organizado para a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, seguido da entrega de prémios/almoço-convívio que será realizado no restaurante junto ao campo Cristiano Ronaldo Campus, na Choupana;

10h30 - Conferência de imprensa do PS-Madeira, junto à Assembleia Legislativa da Madeira;

16h30 - Festival Gastronómico 'Madeira Saborea', com a 2.ª tema 'A Gastronomia Sustentável', que será moderado por Paulo Santos, na Praça do Povo;

18h00 - Espectáculo de musicais Vânia Fernandes, Cláudia Sousa e Paulo Soares, no MAMMA- Museu de Arte Moderna, no Funchal;

18h00 - Concerto da Orquestra Clássica da Madeira ao homenagem ao compositor português Francisco de Sá Noronha, no auditório Sunrise do Vidamar Hotel Madeira, no Funchal;

18h00 - Concerto de encerramento do ano lectivo do Conservatório, no Centro de Congressos da Madeira;

18h00 - O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, visita a ExpoMadeira 2022;

18h30 - Mostra Regiona da Banana, na Madalena do Mar;

18h45 - Arranque do 2.º dia do Festival Summer Opening 2022;

19h00 - Prova de atletismo XVIII Circuito dos Horários do Funchal;

19h00 - Evento 'Confie na Nossa Mão!', que visa promover a actividade 'Dança é Vida!', com o ponto de encontro a ser na Promenade dos Reios Magos, no Caniço;

20h00 às 21h15 - Noite aberta da Estação de Biologia Marinha do Funchal, com uma visita guiada e uma palestra do Capitão de Mar-e-Guerra, Miguel Bessa Pacheco, sobre o Instituito Hidrográfico, no Cais do Carvão, no Funchal;

21h00 - Concerto dos Akoustic Junkies, no Barreirinha Bar Café;